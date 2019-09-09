استمرار الأمطار الرعدية المؤدية لجريان السيول على عدة مناطق بالمملكة.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، وتؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضافت «هيئة الأرصاد»، أن هناك توقعات باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نبَّه الخبير في الطقس والأرصاد حسن كراني، من نموٍ متسارع لحزام سحابي، يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وسيول، وانعدام الرؤية على بعض المناطق.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «سيكون هناك نموٌ متسارع لحزام سحابي؛ مصدر تموينه بحر العرب مع فترة الظهيرة على شرق منطقة جازان يمتد لأبها يوم الخميس شمال المرتفعات؛ حتى أجواء مكة، ما يؤدي لأمطار تميل للغزارة خاصة على جازان وسواحلها، وبرد ورياح هابطة وانعدام للرؤية وسيول، راجيًا الحيطة والسلامة للجميع».