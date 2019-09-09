بالصور.. تعليم جازان يدشن مدارس الطفولة المبكرة

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الإثنين، مدارس الطفولة المبكرة بالمنطقة بحضور المدير العام للتعليم وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية في مدرسة العميرية للبنات بمدينة جيزان.

ونقل المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم النعمي تحيات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ودعمه الكامل لكل ما شأنه خدمة القطاع التعليمي وتقديم مدارس وخدمات تعليمية متميزة لأبناء وبنات المنطقة، مرحبًا بشركاء النجاح من الإدارات الحكومية والأمنية لدورهم في إنجاح جميع الخطط التعليمية.

وأوضح النعمي، أن مدارس الطفولة المبكرة والتي أطلقتها وزارة التعليم وأعدتها بأفضل التجهيزات وأكفأ الكوادر المؤهلة تُعد قفزة نوعية في النظام التعليمي وخطوة وطنية كبيرة كونها مرحلة مهمة في تطوير التعليم، مضيفًا أن الإدارة جهزت هذا العام 46 مدرسة متوزعة بين مختلف مكاتب التعليم؛ حيث يعول الجميع على المعلمات لتقديم تعليم متميز يخرج جيلًا واعدًا، وأشاد بالطالبة المتميزة أريج بجوي مقدمة الحفل وشكر قائدة مدرسة العميرية ومنسوباتها ولجان العمل.

من جانبه أشاد عميد كلية المجتمع بجازان الدكتور سنوي شراحيلي في كلمته نيابة عن المجتمع المحلي بهذه الخطوة كونها امتدادًا لدعم الدولة للتعليم واهتمامها بتطويره ، مضيفاً أن إسناد تدريس الصفوف الأولية للمعلمات له أبعاد نفسية وتربوية وتعليمية إيجابية ويعد نقلة نوعية في ظل الخصوصية التي يتمتع بها الطلاب، مقدمًا الشكر لإدارة تعليم جازان على جهودها في تجهيز المدارس ونشر الوعي.

عقب ذلك تجول المدير العام للتعليم ومديرو الإدارات في مرافق المدرسة مطَّلعين على البرامج المقدمة للطلاب والطالبات والصفوف الدراسية وسير العمل داخل المدرسة .