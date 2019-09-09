احتفاء باليوم الوطني.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار ينظم «أوبريت النخلة» الأسبوع المقبل

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أوبريت (النخلة)، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين (89)، «همة حتى القمة» مُجسدًا وحدة الوطن وروح التلاحم، وذلك مساء السبت المقبل بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
ويأتي الأوبريت في سياق سيناريو ملحمي غنائي، وترسم فقراته الغنائية بمشاهدها والفرق المشاركة لوحات فنية للتلاحم والوحدة الوطنية، وتقف خلفها ديكورات تجسّد حي طريف بالدرعية رمزًا لبناء الوطنية. كما يضم ألوانًا مختلفة من الفنون الشعبية، هي: (الليوة، الصخري، العارضي، الربش، الينبعاوي، الزامل، ويختم بـ«العرضة السعودية»، من كلمات الأمير خالد الفيصل «لا توانى تقدم وارفع الراية».
وينظم الأوبريت ضمن جهود المركز في الاحتفاء باليوم الوطني وتعبيرًا عن المحافظة على مفاهيم الوحدة الوطنية، والتلاحم، والتنوع والتسامح، والتعايش بين مكونات المجتمع وحماية النسيج المجتمعي، واضطلاع المركز بدوره في مد جسور التواصل والتفاهم في المجتمع؛ ليكون منارة لنشر وترسيخ ثقافة وقيم الحوار بأسلوب تفاعلي حديث يناسب فئات وشرائح المجتمع كافة، تحقيقًا لرسالته في بناء مبادرات تسهم في حماية النسيج المجتمعي وترسيخ اللحمة الوطنية.
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