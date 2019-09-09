

تبوك 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

أوضح المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري بأن عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج أسبوع التهيئة والتي نفذتها المنشآت التدريبية في المنطقة بلغ قرابة (1900 )متدرب ومتدربة، حيث أستفادوا من برنامج التعريف بنظام التدريب ولوائحه والتخصصات المتاحة والتعريف بالأقسام المساندة و شؤون المتدربين والمتدربات كذلك استضافة بعض الخريجين لعرض تجاربهم في التدريب وآلية الحصول على الوظيفة وبيان حقوق وواجبات المتدرب أو المتدربة وآلية احتساب المعدل التراكمي ، إضافة إلى مكافأة التفوق العلمي و عمل دورة عن كيفية الدخول الى بوابة المتدربين والتسجيل بها والاستفادة من الخدمات المقدمة بها.

وأوضح أن البرنامج تضمن جولة تعريفية للطلاب على مباني المنشئات التدريبية وعمل لقاءات مفتوحة مع عميد الكلية أو مدير المنشأة ووكلائها ‏ورؤساء الأقسام ومشرفي شؤون المتدربين ثم أخيرا توزيع استبانة تقييم البرنامج عن طريق رابط إلكتروني.

// انتهى //

22:24ت م

0277





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 1900 متدرب ومتدربة يستفيدون من الأسبوع التمهيدي بتقنية ومهني تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.