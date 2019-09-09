- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم أكثر من ألف طالب وطالبة ينطلقون نحو التميز في تراؤف حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكثر من ألف طالب وطالبة ينطلقون نحو التميز في تراؤف حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
استقبلت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف)، اليوم الأحد، أكثر من ألف طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية لبدء انطلاق العام الدراسي الجديد، نحو التميز والنجاح، في مركزيها المخصصين للبرامج التعليمية والتربوية والترفيهية.
ويتلقى الطلاب خلال 4 ساعات برامج تعليمية وتربوية وتثقيفية وبرامج تطويرية وإبداعية واكتشافية للمواهب، إضافة للبرامج الترفيهية والرياضية تُعلي من مستوى إدراكهم وذكائهم، وتبني مهاراتهم ومواهبهم.
ويشرف على تعليم الطلاب نخبة من المعلمين والمعلمات المميزين في تخصصات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من ألف طالب وطالبة ينطلقون نحو التميز في تراؤف حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.