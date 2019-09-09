شكرا لقرائتكم الرفاعي مديرًا للمتابعة بتعليم جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-09 الرفاعي مديرًا للمتابعة بتعليم جازان متابعات الخليج 365 - جازان Advertisements أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، قرارًا إداريًّا بتكليف عبدالوهاب بن محمد رفاعي مديرًا لإدارة المتابعة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان. ويعد الرفاعي من الكفاءات الإدارية المميزة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرفاعي مديرًا للمتابعة بتعليم جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.