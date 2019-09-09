2019-09-09

تمديد تكليف عسيري مديرًا للقطاع الصحي بمحايل لمدة عام

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

صدرت الموافقة على تمديد تكليف محمد بن زيد علي عسيري مديرًا لقطاع محايل الصحي، وذلك لمدة عام، اعتبارًا من غرة شهر محرم لهذا العام.

Advertisements

ويعتبر عسيري من الكفاءات والقدرات المتميزة في مجال عمله.

“متابعات الخليج 365” تهنئ عسيري بهذه الثقة، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد.