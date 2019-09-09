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تمديد تكليف عسيري مديرًا للقطاع الصحي بمحايل لمدة عام

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2019-09-09

تمديد تكليف عسيري مديرًا للقطاع الصحي بمحايل لمدة عام

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

صدرت الموافقة على تمديد تكليف محمد بن زيد علي عسيري مديرًا لقطاع محايل الصحي، وذلك لمدة عام، اعتبارًا من غرة شهر محرم لهذا العام.

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ويعتبر عسيري من الكفاءات والقدرات المتميزة في مجال عمله.

متابعات الخليج 365” تهنئ عسيري بهذه الثقة، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد.




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