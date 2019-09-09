الخزانة الأمريكية تدرس معاقبة تركيا

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400، لكن لم تتخذ أي قرارات.

Advertisements

وأضاف منوتشين في تصريحات للصحافيين خارج البيت الأبيض ردًّا على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات “ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر”.

وهناك خلاف بين أنقرة وواشنطن بسبب شراء تركيا منظومة إس-400 التي تقول الولايات المتحدة: إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدًا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وتتمسك واشنطن بموقفها القائم على أن منظومة الصواريخ الروسية S-400 يمكن أن تهدد الأسرار التقنية لمقاتلات F-35 وتفسح المجال أمام روسيا للحصول على معلومات دقيقة بشأنها.