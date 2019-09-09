إتلاف أكثر من 200 وجبة بمطعم مخالف في قباء

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

ضبطت الفرق الرقابية في بلدية قباء والإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وقوة المهمات والواجبات الخاصة، مساء اليوم الاثنين، مطعمًا مخالفًا ومغلقًا يتم من خلاله تحضير وتجهيز وجبات الإعاشة.

وأعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه جرى إتلاف أكثر من 200 وجبة جاهزة وتسليم 6 عمال لوحدة ضبط المخالفات.

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وفي وقت سابق، ضبطت الفرق الرقابية موقع مخالف في سكن عمال يستخدم في تحضير وتجهيز الوجبات الإعاشية، وجرى إتلاف 390 كيلوجرامًا من المواد الغذائية وتسليم 3 عمال لوحدة ضبط المخالفات.