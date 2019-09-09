شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

اختتمت اليوم (الاثنين) لجنة المحكمين جدول أعمال التصفيات النهائية في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، وذلك بالاستماع في اليوم الثالث إلى 14 متسابقاً في الجلسة الصباحية، و13 متسابقاً في الجلسة المسائية، ليبلغ مجموع من تم الاستماع إلى تلاواتهم 84 متسابقاً، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد الحرام، من أصل 146 متسابقاً يمثلون 103 دول.

وشهدت التصفيات حضور نخبة من المهتمين والشخصيات الإسلامية، أبرزهم وزير الشؤون الدينية لجمهورية بنغلاديش الشعبية شيخ محمد عبدالله، الذي التقى أمين عام المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم، واستمع إلى عدد من تلاوات المشاركين.

وتميزت التصفيات النهائية بقوة المنافسة وجودة القراءة وإتقان الحفظ، بالإضافة إلى حسن الأداء وجمال الصوت.

وسيقام الحفل الختامي في يوم (الأربعاء) القادم في المسجد الحرام، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيُكرَّم خلاله الفائزين في أفرع المسابقة الأربعة بجوائز نقدية تصل إلى مليون ومئة وخمسة وثمانون ألف ريال.