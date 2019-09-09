شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة العلا» تُعد 330 طالباً وطالبة للابتعاث إلى 4 دول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) انطلق البرنامج الإعدادي لطلاب وطالبات المرحلة الثانية من برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث، والذي سيستمر لمدة خمسة أسابيع بمشاركة 330 طالباً وطالبة. انطلق البرنامج الإعدادي لطلاب وطالبات المرحلة الثانية من برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث، والذي سيستمر لمدة خمسة أسابيع بمشاركة 330 طالباً وطالبة. ومن المقرر أن يُغادر الطلاب والطالبات قريباً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وأستراليا.



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