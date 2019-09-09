شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 سجادة لـ«صحن المطاف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بالإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، وإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، بإعادة فرش صحن المطاف بما يُقارب 1200 سجادة، ليتسنى لقاصدي بيت الله الحرام الصلاة في صحن المطاف بيسر وسهولة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، أن الإدارة العامة قامت بفرش صحن المطاف بالسجاد بعد انتهاء موسم الحج, إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام، ومتابعة مباشرة من وكيل الرئيس للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن الإدارة قامت بفرش صحن المطاف وأروقته بما يقارب 1200 سجادة، إضافة إلى 16000 سجادة تم فرشها في المسجد الحرام والساحات الخارجية والسطح، بمتابعة دائمة من فرق فنية ميدانية تشرف على ترتيبه وتنظيفه بمعدات حديثة في مواقعه، ونقل ما يلزم إلى مغسلة السجاد الخاصة بالغسيل والعناية بسجاد الحرم المكي الشريف.