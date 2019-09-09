مناقشة إغراق واردات الخليج من بلاط السيراميك الصيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، في الرياض أمس، مع وفد الجهاز الصيني للمعالجات التجارية، موضوعات متعلقة بتحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بلاط السيراميك.

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ورأس الجانب الصيني نائب المدير العام للجهاز الصيني «موفكوم» شي وي وي يرافقه عدد من ممثلي صناعة السيراميك الصينيين، وممثلين من السفارة الصينية لدى المملكة، بينما رأس جانب مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مدير عام المكتب ريحان فايز.

واستعرض الجانبان البنود المقترحة على الاجتماع المتمثلة في تعزيز التعاون بين الصين ومجلس التعاون في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ورؤية الشركات الصينية حول تحقيق مكافحة الإغراق الذي يقوم به مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة لمنتج السيراميك والخزف، ورؤية ومقترحات الجهاز الصيني «موفكوم» حول التحقيق، حيث أكد الطرفان على تعزيز العلاقات بين الطرفين في مجال المعالجات التجارية.

ورحب المدير العام بالوفد الصيني، مؤكدا على العلاقات الوطيدة بين دول المجلس وجهورية الصين في المجال التجاري، منوها بأهمية المواضيع المطروحة في جدول الأعمال.