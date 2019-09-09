الاستئناف تصادق على سجن قيادي سابق في أمانة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة على سجن قيادي سابق في أمانة العاصمة المقدسة تسعة أشهر وتغريمه 20 ألف ريال على خلفية التلاعب في منح أراض في مخططات ولي العهد قبل سنوات عدة.

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وبحسب ما علمته «مكة» فإن القيادي الذي كفت يده قبل سنوات مع عدد من المسؤولين في الأمانة بعد كشف الجهات الرقابية ما حدث من توزيع أراض على أقارب وأصدقاء ومعارف مخالف للأنظمة والضوابط قبل أن تسلم منح الأراضي لوزارة الإسكان، حيث اتهم القيادي باستغلال النفوذ الوظيفي وسوء استغلال السلطة ومنح من هم دون السن النظامي.

وكانت المحكمة الجزائية أصدرت حكما سابقا بالسجن ثلاثة أشهر، إلا أن الاستئناف أعادت الحكم بحجة أنه لا يتلاءم مع حجم ما ارتكبه.

الحكم