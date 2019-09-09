السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
ألزمت إدارات تعليم مشغلي المقاصف المدرسية من متعهدين أو أسر منتجة بقائمة أسعار موحدة، بحيث لا يزيد سعر أي ساندويتش على ثلاثة ريالات، والمعجنات أربعة ريالات، إضافة إلى وضع لائحة الأسعار في مكان ظاهر بالمقصف.
وحسبما علمته «مكة» فإن إدارات التعليم شددت على اللجان الإشرافية بمتابعة التزام مشغلي المقاصف بضوابط الأسعار، وبضوابط بيع الأصناف المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية أيضا، وفق اللائحة الوزارية التي تمنع بيع العصائر المحلاة والشيبسات والحلويات.
أصناف محددة وأسعارها
بيتزا خضار جبن 4 ريالات
ساندويتش بيض بالجبن 3 ريالات
ساندويش شكشوكة 2 ريال
كانت هذه تفاصيل خبر إلزام المقاصف المدرسية بأسعار محددة.. و4 ريالات أعلاها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.