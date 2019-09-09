إلزام المقاصف المدرسية بأسعار محددة.. و4 ريالات أعلاها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

ألزمت إدارات تعليم مشغلي المقاصف المدرسية من متعهدين أو أسر منتجة بقائمة أسعار موحدة، بحيث لا يزيد سعر أي ساندويتش على ثلاثة ريالات، والمعجنات أربعة ريالات، إضافة إلى وضع لائحة الأسعار في مكان ظاهر بالمقصف.

وحسبما علمته «مكة» فإن إدارات التعليم شددت على اللجان الإشرافية بمتابعة التزام مشغلي المقاصف بضوابط الأسعار، وبضوابط بيع الأصناف المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية أيضا، وفق اللائحة الوزارية التي تمنع بيع العصائر المحلاة والشيبسات والحلويات.

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أصناف محددة وأسعارها

بيتزا خضار جبن 4 ريالات

ساندويتش بيض بالجبن 3 ريالات

ساندويش شكشوكة 2 ريال