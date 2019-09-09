السعودية | موسم الرياض.. هيئة الترفيه تدعو "مواهب الظل"

شكرا لقرائتكم موسم الرياض.. هيئة الترفيه تدعو "مواهب الظل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل الهيئة العامة للترفيه تحضيراتها النهائية لموسم الرياض الذي سينطلق في 11 أكتوبر المقبل ويستمر نحو شهرين باستقطاب الموهوبين السعوديين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم لإبراز إمكانياتهم أمام الجمهور.

وواصلت الهيئة نداءاتها لعدد من الشباب والفتيات الذين يظهرون في مقاطع إبداعية بالتواصل معها.

وكان من ضمن الشبان الذين اتفقت معهم الهيئة الفنان سامي الحكمي الذي عرفه الجمهور في موسم السودة السياحي وتطرقت "العربية.نت" لقصته وأنه فنان أطرب زوار السودة من دون موعد ولا تذاكر، وكذلك "عازف الخوذة" الشهير بـ"أبو فهد الدوفش" الذي أثار فيديو له وهو يعزف على آلة الكمان مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر الاثنان في صورة مع رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وتم الاتفاق معهما على المشاركة في موسم الرياض المرتقب، ويأتي ذلك في إطار دعم الهيئة للمواهب السعودية الموجودة في الظل لدعمها وتقديمها إلى الجمهور بطريقة أكثر تنظيماً في موسم كبير يتوقع أن يستقطب نحو 20 مليون زائر للفعاليات.

ويضم موسم الرياض 2019 عدداً من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك.

وسوف تقام فعاليات موسم الرياض في 11 مكانا مختلفا في المدينة هي: الحي الدبلوماسي، الجنادرية، بوليفارد الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، حي المربع، حي الملز، وادي حنيفة، نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية.