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وثق المصور مفلح الحارثي بالفيديو تدفق الشلالات المنحدرة من عقبة مركز شعف بلقرن التي تصب في سد مركز ثريبان بتهامة بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة عصر اليوم الاثنين.
وخص المصور الحارثي "الخليج 365" بالفيديو الذي لا يمكن مشاهدته على الطبيعة إلا بوساطة التصوير الجوي بسبب وعورة ذلك الموقع ذي الطبيعة الربانية الرائعة والسلسلة الجبلية الشاهقة.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 09:52 PM
تصب في سد ثريبان بتهامة بعد هطول الأمطار على منطقة عسير
وثق المصور مفلح الحارثي بالفيديو تدفق الشلالات المنحدرة من عقبة مركز شعف بلقرن التي تصب في سد مركز ثريبان بتهامة بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة عصر اليوم الاثنين.
وخص المصور الحارثي "الخليج 365" بالفيديو الذي لا يمكن مشاهدته على الطبيعة إلا بوساطة التصوير الجوي بسبب وعورة ذلك الموقع ذي الطبيعة الربانية الرائعة والسلسلة الجبلية الشاهقة.
، بالتصوير الجوي.. شلالات عقبة شعف بلقرن تتدفق وسط الجبال الشاهقة ،
المصدر : الخليج 365
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