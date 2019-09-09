، تطبيق "سويفت" يهدي عملاءه مليونًا ومائتَيْ ريال خلال أغسطس الماضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن خطته التسويقية المعتمدة على مكافأة العملاء وتحفيزهم

قدم تطبيق "سويفت" في شهر أغسطس الماضي مليونًا ومائتَيْ ريال رصيدًا ترويجيًّا لعملائه من خلال نظام "سويفتكاردز" للمكافآت، وذلك ضمن عروض التطبيق المتنوعة للشهر الماضي، ضمن خطته التسويقية المعتمدة على مكافأة العملاء وتحفيزهم.

وفي التفاصيل، قال عبدالعزيز العمران، العضو المؤسس لتطبيق سويفت: "عملنا على دراسة أفضل برامج الولاء، وقمنا بتطبيقها سعيًا منا لتلبية احتياجات عملائنا، وتحقيق تطلعاتهم. وما لمسناه من إقبال على عروض (الكاش باك) فاق توقعاتنا نظرًا لكثرة الإقبال".

وأضاف: "نسعى إلى أن نكون التطبيق اللوجستي الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. ونعمل حاليًا على تطبيق آليات خاصة في مختلف مجالات البيع وفق استراتيجيات عالمية".

وأردف العمران بالقول: "نعمل على تقديم عروض حصرية وخاصة بمشتركينا، ونسعى لتلبية احتياجهم، وأن نكون خيارهم الأول من خلال إتاحة المنتجات المتنوعة كافة في مختلف المجالات التجميلية والصحية والغذائية لهم عبر تطبيق سويفت".