، أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور مفتي المملكة وجمع من أصحاب السمو والأمراء

أدى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود - رحمه الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. وأدى الصلاة مع سموه الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير محمد بن سعد بن خالد، والأمير تركي بن فهد بن مشاري (شقيق المتوفى)، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق طيار ركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.

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