- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قنوات KSa sports نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب اليمن مساء الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وسيبدأ النقل عبر استديو تحليلي عند الـ6:15م بقيادة المذيع خليل الفهد، ويرافقه في التحليل بدر الحقباني وفيصل أبو ثنين، وفي التعليق عبدلله الحربي، ومن أرضية الملعب بدر رافع.
يُذكر أن المباراة ستنطلق عند الساعة السابعة مساء.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 09:48 PM
أعلنت قنوات KSa sports نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب اليمن مساء الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وسيبدأ النقل عبر استديو تحليلي عند الـ6:15م بقيادة المذيع خليل الفهد، ويرافقه في التحليل بدر الحقباني وفيصل أبو ثنين، وفي التعليق عبدلله الحربي، ومن أرضية الملعب بدر رافع.
يُذكر أن المباراة ستنطلق عند الساعة السابعة مساء.
، Ksa sports : الحربي معلقًا على مباراة الأخضر واليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر Ksa sports : الحربي معلقًا على مباراة الأخضر واليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.