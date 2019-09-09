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استقبلت أسرة الشاب الجزائري "عبدالرحمن" ابنها بعد غياب دام قرابة أسبوعين، وفِي أقل من ست ساعات من نشر "الخليج 365" لمناشدة والده.
وتفصيلاً، فقد رفع والد المفقود عبدالرحمن الشكر والتقدير لـ"الخليج 365" عن سرعة إيصال صوت أسرته ومناشدتهم للبحث عنه وسرعة استجابتها؛ إذ تفاجأوا بدخول ابنه عليهم، وهو بصحة جيدة، بعد أن شاهد مناشدة والده عبر "الخليج 365".
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها بعنوان "عبدالرحمن اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة الطفش".
"عبدالرحمن" بين أحضان والديه بعد غياب أسبوعينأحمد العبدالله الخليج 365 2019-09-09
استقبلت أسرة الشاب الجزائري "عبدالرحمن" ابنها بعد غياب دام قرابة أسبوعين، وفِي أقل من ست ساعات من نشر "الخليج 365" لمناشدة والده.
وتفصيلاً، فقد رفع والد المفقود عبدالرحمن الشكر والتقدير لـ"الخليج 365" عن سرعة إيصال صوت أسرته ومناشدتهم للبحث عنه وسرعة استجابتها؛ إذ تفاجأوا بدخول ابنه عليهم، وهو بصحة جيدة، بعد أن شاهد مناشدة والده عبر "الخليج 365".
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها بعنوان "عبدالرحمن اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة الطفش".
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
07:28 PM
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
09:32 PM
عاد لمنزل ذويه بعد قراءته لتقرير "الخليج 365" ومناشدة والده
استقبلت أسرة الشاب الجزائري "عبدالرحمن" ابنها بعد غياب دام قرابة أسبوعين، وفِي أقل من ست ساعات من نشر "الخليج 365" لمناشدة والده.
وتفصيلاً، فقد رفع والد المفقود عبدالرحمن الشكر والتقدير لـ"الخليج 365" عن سرعة إيصال صوت أسرته ومناشدتهم للبحث عنه وسرعة استجابتها؛ إذ تفاجأوا بدخول ابنه عليهم، وهو بصحة جيدة، بعد أن شاهد مناشدة والده عبر "الخليج 365".
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها بعنوان "عبدالرحمن اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة الطفش".
، "عبدالرحمن" بين أحضان والديه بعد غياب أسبوعين ،
المصدر : الخليج 365
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