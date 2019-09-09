السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب توقف تعديات على أراضٍ حكومية



ظهران الجنوب 10 محرم 1441 هـ الموافق 09سبتمبر 2019 م واس

أوقفت بلدية ظهران الجنوب اليوم تعديات على أراضي بيضاء بمساحة 7300م2، في موقع المبرح شمال المحافظة, تضمنت حواجز ترابية وأسوار ومبان من الحجر .

وأزالت البلدية تلك التعديات بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من غياب أي مستمسكات شرعية لدى المخالفين.

// انتهى //

21:38ت م

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