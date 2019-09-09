

الأمم المتحدة 10 محرم 1441هـ 09 سبتمبر 2019م واس

أكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة ميشيل باشيليت أن العالم لم يشهد أبداً تهديداً بهذا الاتساع لحقوق الإنسان في إشارة منها إلى التداعيات الرهيبة المتوقعة بسبب تغير المناخ.

وقالت في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان: "إن الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون تعني أن"العالم يحرق مستقبله"، موضحة أن أسوأ آثار الحرائق والتسارع الشديد في إزالة الغابات مثل بلدان بوليفيا وباراغواي والبرازيل وقعت تحديدًا على الأسر التي تعيش في هذه المناطق.

وأكدت باشيليت أن تغير المناخ هو حقيقة تؤثر الآن على كل منطقة من مناطق العالم، مشيرةً إلى أن الآثار البشرية لمستويات الحرارة العالمية المتوقعة حاليًا ستكون كارثية.

وحسبما نقلت عن تقارير الأمم المتحدة فإن وتيرة العواصف أخذت في الارتفاع، ويمكن أن تغمر الأمواج العالية مدنًا ساحلية بأكملها وبعضًا من دول الجزر.

وأضافت أن العالم لم يشهد أبداً أي تهديد لحقوق الإنسان بهذا الاتساع والحجم، حاثةً الدول الأعضاء على فرض سياسات مشددة لمنع تغير المناخ.

// انتهى //

21:20ت م

0269





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المفوضة السامية لحقوق الإنسان "العالم يحرق مستقبله" في غابات الأمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.