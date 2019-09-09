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4 أشياء يجب تجنبها عند الإشارات الضوئية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المرور السعودي، أنه ينبغي على قائد المركبة عند الوقوف بالإشارة الضوئية الالتزام بتنظيمات السير.
وقال المرور: إنه عند الإشارات الضوئية يجب تجنب التجاوز لتغيير المسار، أو إساءة استخدام منبه المركبة.
كما يجب تجنب الوقوف على خطوط المشاة، مع تجنب الوقوف بشكل عرضي.
في سياق آخر، شدد المرور على أن الوقوف على خطوط السكة الحديدية، يعد مخالفة مرورية.
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