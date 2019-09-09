شكرا لقرائتكم المملكة تشارك بجناح تفاعلي في مؤتمر الطاقة العالمي بأبو ظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-09 المملكة تشارك بجناح تفاعلي في مؤتمر الطاقة العالمي بأبو ظبي متابعات الخليج 365 - واس شاركت المملكة بجناح تفاعلي في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلق اليوم في أبو ظبي، من خلال أكثر من 25 جهة تمثل القطاعين العام والخاص لاستعراض خبرات المملكة في قطاع الطاقة بالإضافة إلى التقنيات والأبحاث المتطورة.

ويعكس الجناح حرص المملكة على المشاركة المتميزة في المؤتمر والمعرض المصاحب في إطار عمق العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.







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