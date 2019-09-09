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2019-09-09 البكرة جوف لتركي بن محمد تسجل أفضل توقيت في مهرجان ولي العهد للهجن متابعات الخليج 365 - واس انتزعت هجن العاصفة نوماس ثلاثة أشواط من أصل ثمانية أشواط نفذت مساء اليوم ضمن الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، خصصت لفئة “جذاع”(بكار- قعدان) مسافة 5 كم، فيما سجلت البكرة “جوف” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز أفضل توقيت في الأشواط بزمن (7:45:10 د) وفوزها بالشوط الرئيسي للبكار.

وجاءت نتائج الفترة المسائية لرابع أيام الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، الذي يقام بتنظيم وإشراف مباشر من الاتحاد السعودي للهجن، بميدان الهجن بالطائف، على النحو التالي:

الشوط الأول: “جوف” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

الشوط الثاني: “متعب” لمؤسسة هجن الرئاسة.

الشوط الثالث: “بجده” لياسر محمد العطوي.

‏الشوط الرابع: “شاهين” لسالم سعيد الكتبي.

الشوط الخامس: “الشاهينية” لهجن العاصفة.

الشوط السادس: “الفهد” لهجن الرئاسة.

الشوط السابع: ” الشاهينية ” لهجن العاصفة.

الشوط الثامن: ” شاهين” لهجن العاصفة.







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