رويترز: إدراج 1% من أسهم أرامكو في البورصة السعودية

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن المملكة، تخطط لإدراج واحد بالمئة من أسهم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في بورصة الرياض قبل نهاية 2019 وواحد بالمئة أخرى في 2020.

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وقال مصدر على دراية بالمرحلة الأولى من الإدراج المرتقب: التفكير الحالي هو إدراج واحد بالمئة هذا العام، ومثلها العام القادم، سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم.

وأضاف المصدر: كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر، كان الطرح المحلي أسهل وأقرب“، مضيفا أن الإدراج سيكون مفتوحًا للمستثمرين الأجانب المؤهلين”.

وقالت رويترز إنه من المتوقع أن تعطي أرامكو السعودية 3 بنوك و4 مجموعات مالية أدوارًا قيادية في طرحها العام الأولي المرتقب.

وأوضحت أن قائمة البنوك تضم كلًا من جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي والبنك الأهلي التجاري، ومن المرجح أيضًا إضافة سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية إلى قائمة البنوك التي ستدير الصفقة، التي قد تتم المرحلة الأولى منها في السوق المحلية قبل نهاية العام الحالي.







