الان تتابع عاجل .. مصادر للوئام: داود الشريان يغادر هيئة الإذاعة و التلفزيون .. و الغامدي خلفا له #اعفاء_داود_الشريان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أكدت مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الإذاعة و التلفزيون،داوود الشريان سيغادر منصبه خلال أيام. و أشارت المصادر إلى أنه لم يتم التمديد للشريان وقد تم تكليف خالد الغامدي للقيام بتسيير أعمال رئاسة هيئة الإذاعة و التلفزيون، لحين صدور قرار رسمي تبكليف رئيس رسمي للهيئة .

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