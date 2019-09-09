وفاة طالب في الصف السادس خنقا على يد زميله في الرياض

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

توفي طالب بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، الاثنين، مخنوقًا علي يد زميل له، بعد محاولات إسعافه.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا من قائد المدرسة بمضاربة بين الطلاب، ما نتج عنها وفاة أحدهم، وأفاد المبلغ بأن الحادثه وقعت صباح الاثنين وكانت المضاربة وقعت في ساحة المدرسة وقام أحدهم (بخنق) الطالب المتوفى، وتمت محاولة إسعافه من الهلال الأحمر، وتم الانتقال به لمستشفى الملك خالد الجامعي إلّا أنه فارق الحياة بالطريق وتم إيداعه ثلاجة المستشفى.