الان تتابع وفاة طالب في الصف السادس خنقا على يد زميله في الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
توفي طالب بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، الاثنين، مخنوقًا علي يد زميل له، بعد محاولات إسعافه.
وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.
وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا من قائد المدرسة بمضاربة بين الطلاب، ما نتج عنها وفاة أحدهم، وأفاد المبلغ بأن الحادثه وقعت صباح الاثنين وكانت المضاربة وقعت في ساحة المدرسة وقام أحدهم (بخنق) الطالب المتوفى، وتمت محاولة إسعافه من الهلال الأحمر، وتم الانتقال به لمستشفى الملك خالد الجامعي إلّا أنه فارق الحياة بالطريق وتم إيداعه ثلاجة المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طالب في الصف السادس خنقا على يد زميله في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.