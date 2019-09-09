أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن فهد

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر، اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود – رحمه الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري (أخو المتوفى)، وصاحب السمو الملكي الفريق طيار ركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.