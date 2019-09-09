شكرا لقرائتكم خبر عن إضرابات واحتجاجات تعصف بـ«ملالي طهران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

احتج العشرات من سكان قرى حسين آباد، وعسكرية، ومدرسي التابعه لمدينة يزد الإيرانية، اعتراضاً على عدم افتتاح ممر ثاني لربط القرى مع بعضها البعض، رغم من مرور ٤ سنوات على مطالبة السكان بافتتاح الجسر الرابط بين القرى.

كما احتج طلاب جامعة آزاد «الجامعة الحرة» للعلوم الطبية في العاصمة طهران، اعتراضاً على زيادة الرسوم الدراسية بنسبة ٢٢ في المئة، وقام طلاب فروع الجامعة في إيران بتشكيل حملة واسعة تحت شعار «لا لزيادة رسوم طلاب العلوم الطبية».

من جهة أخرى، اعتقلت السطات الأمنية ابنة وزير الصناعة الإيراني السابق «شبنم نعمت زاده»، بتهمة احتكار الأدوية الطبية المستوردة من الخارج بدعم من الحكومة الإيرانية، بالإضافة إلى ديون مالية كبيرة في ذمتها للحكومة.

وفي سياق متصل، واصل عمال شركة «هفت تبه» لقصب السكر إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على عدم تقاضي رواتبهم المتأخرة، وفصل 35 عاملاً من العمل.

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وأفادت نقابة عمال الشركة، بأن أحد المقاولين يعتزم فصل 35 عاملاً، بذريعة عدم حاجة الشركة للقوى العاملة.

وكان عمال شركة «هفت تبه» قد أضربوا سابقًا عن العمل احتجاجاً على عدم تقاضي رواتبهم، وعدم تلبية مطالبهم بإلغاء قرار خصخصة الشركة.

إلى ذلك، قام القضاء الإيراني باستدعاء العشرات من هؤلاء العمال وأصدرأحكاماً بحقهم بسبب توقفهم عن العمل وتنظيم الاحتجاجات.

الجدير بالذكر، أن محكمة الثورة في طهران أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بالسجن لمدة 110 أعوام بحق النشطاء العماليين إسماعيل بخشي، ومحمد خنيفر، وأعضاء هيئة التحرير في صحيفة «غام» الإلكترونية.