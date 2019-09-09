شتاء فرانكفورت في فلوريدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ فرانكفورت

أعلن نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أمس أنه سيعود إلى الولايات المتحدة لإقامة معسكره التدريبي خلال فترة العطلة الشتوية بمنتصف الموسم الحالي.

ويسافر الفريق إلى فلوريدا في الثاني من يناير المقبل على أن يعود لألمانيا في العاشر من الشهر نفسه بعد يوم واحد من خوض مباراته الودية أمام هيرتا برلين الألماني.

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وقال المدير الرياضي للنادي فريدي بوبيتش «واجهنا أجواء رائعة في فلوريدا العام الماضي ويمكننا الاستعداد بشكل رائع للنصف الثاني من الموسم، كما أن هذه الجولة تأتي ضمن ارتباطاتنا في الولايات المتحدة، نريد أن نكون سفيرا جيدا للبوندسليجا هناك».

وأعلن نادي هيرتا برلين أن معسكره في فلوريدا سيكون من الثاني إلى 11 يناير المقبل.

وكان الفريق سافر إلى الولايات المتحدة في جولة أخرى خلال مايو الماضي عقب انتهاء الموسم الماضي.