738 مشجعا حضروا بطولة فلاشينج للتنس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نيويورك
أكد منظمو بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى للتنس في الموسم الحالي أن البطولة حققت رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري خلال نسختها التي اختتمت الأحد الماضي.
وأوضح المنظمون أن الحضور الجماهيري على مدار مباريات البطولة بلغ 737 ألفا و872 مشجعا بزيادة أكثر من 5 آلاف عن الرقم القياسي السابق والذي تحقق في نسخة 2018.
وأكد المنظمون أن ملعب أرثر آشه، الذي تبلغ سعته 24 ألف مشجع، نفدت جميع تذاكره في 23 من 24 مباراة أقيمت عليه.
كما أكد المنظمون أن المشجعين البالغ عددهم 115 ألفا و355 مشجعا والذين حضروا ما يسمى بفعاليات أسبوع المشجعين في الأيام التي سبقت الأدوار الرئيسية للبطولة رفعت حجم الحضور في البطولة لأكثر من 850 ألف مشجع للمرة الأولى، حيث بلغ 853 ألفا و227 مشجعا.
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