طائرة الناشئين تواجه عمان بربع نهائي العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يدخل المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين مرحلة الدور الربع النهائي من البطولة العربية الـ 15 المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، حيث سيواجه المنتخب العماني اليوم على صالة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان.
وتأهل المنتخب السعودي كثاني المجموعة الرابعة فيما تأهل منتخب عمان لدور الثمانية كأول المجموعة الثانية بعد فوزه على الأردن ولبنان، وأكمل المنتخب السعودي جاهزيته الكاملة للمنافسة على خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.
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