تأجيل ديربي القصيم.. الكل رابح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
لأول مرة يتفق فريقا الرائد والتعاون على تسمية قرار بالمريح، وذلك بعد أن أعلنت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين تأجيل لقاء الفريقين في الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى نوفمبر المقبل بدلا عن سبتمبر الحالي.
وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل ديربي القصيم، بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة باحتفالات اليوم الوطني خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر الحالي، فيما كان الموعد السابق للمواجهة 19 سبتمبر الحالي، وتقرر أن تجري المباراة في السادسة مساء الأربعاء الموافق 6 نوفمبر.
ويأتي اتفاق أنصار الفريقين على القرار نظير عدم أخذ الاستعدادات الكافية لهذا اللقاء الذي يقترن بأهمية تاريخية بعيدا عن مركزي الفريقين في المنافسات المحلية.
لماذا رحب الفريقان بالتأجيل؟
- البحث عن ارتفاع درجة التجانس والتفاهم بين عناصر الفريقين
- تحسن حالة الطقس مع الموعد الجديد
- شفاء وعودة اللاعبين المصابين
- زيادة تعرف مدرب التعاون الجديد باولو سيرجيو بالدوري والرائد تحديدا دخول لاعبي الرائد الأجانب الجدد الأجواء الكروية السعودية
- إعادة ترتيب أوارق الفريقين وتقويتها بعد مضي أكثر من شهرين على بدء الموسم.
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