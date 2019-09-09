تثبيت موعد سوبر السلة بين أحد والفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ثبت الاتحاد السعودي لكرة السلة أمس موعد بطولة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة التي ستجمع بين فريقي أحد والفتح. وقرر اتحاد اللعبة أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441 هـ عند الساعة السابعة مساء على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.



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