مقتل 5 إرهابيين في صلاح الدين العراقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بغداد نفذت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي اليوم عملية إنزال جوي في منطقتي «مطيبيجة» و»الصحراء» التابعتين لمحافظة صلاح الدين لملاحقة عناصر «داعش» الإرهابي. وأسفرت العملية «وفق حصيلة أولية أوردها الجهاز المذكور أمس «عن مقتل 5 إرهابيين، من بينهم انتحاريان، وتدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب تابع لعصابات «داعش» الإرهابي، فضلا عن القبض على 9 إرهابيين آخرين.



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