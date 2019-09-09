القبض على أرملة داعشي ألماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ألقت السلطات الألمانية القبض على أرملة مغني الراب الألماني السابق، الإرهابي المنتمي لتنظيم داعش، دنيس كوسبرت، بناء على أمر اعتقال من الادعاء العام الاتحادي.
وأعلن الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه أمس أنه تم القبض على أميمة أ، التي تحمل الجنسية الألمانية والتونسية في مدينة هامبورج، للاشتباه في أنها كانت عضوة في تنظيم داعش في سوريا.
وبحسب تقارير إعلامية، قتل كوسبرت في سوريا خلال غارة جوية في يناير الماضي، ومن المقرر عرض المتهمة اليوم أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه.
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