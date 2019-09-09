بلاغ مواطن يضبط عمالة مطعم حولت شقة إلى مستودع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

قاد بلاغ مواطن إلى ضبط عمالة مطعم في الدمام حولت شقة سكنية إلى مستودع تخزن فيه المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات.

وأتلفت بلدية غرب الدمام خلال جولاتها الرقابية 80 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، داخل المستودع الذي تبين أنه يفتقر لأبسط اشتراطات البلدية.

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وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل القحطاني، أن إدارة صحة البيئة تلقت بلاغا من مواطن يفيد بوجود مستودع مخالف في شقة سكنية تابعة لأحد المطاعم، وبعد ضبط الشقة السكنية جرى إغلاقها تمهيدا لاستكمال الإجراءات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

من جهة أخرى أوضحت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف أمس، أنه نفذت 1957 زيارة وجولة تفتيشية خلال العام الماضي 1440هـ، ضمن حملة الرقابة البلدية التي تستهدف المحلات الغذائية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة.

وذكر رئيس البلدية المهندس صالح آل زعرر، أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 489 مخالفة وتوجيه 773 إنذارا للمحلات المخالفة ومصادرة وإتلاف 1698 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 65 محلا مخالفا، إضافة إلى نقل 12,010 أطنان من النفايات، و17,649م3 من الأنقاض مجهولة المصدر وإزالة 11 سيارة تالفة.