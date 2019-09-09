طفل الـ 9 سنوات أطلق النار في حفل زفاف فقتل معزوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوقفت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية مالك سلاح ناري إثر استخدامه من قبل طفل عمره 9 سنوات وأطلق النار منه، ما أدى إلى وفاة مواطن أثناء حضوره حفل زفاف.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس أن الجهات الأمنية باشرت مساء الجمعة الموافق 7 / 1 / 1441هـ بلاغا عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف ما نتج عنه وفاته، حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح إطلاق شقيقه الصغير النار منه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال ذلك.