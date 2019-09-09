كيف تحزم حقيبتك خلال التنزه مشيا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كلما زاد الوزن الذي تحمله على ظهرك خلال التنزه سيرا على الأقدام، زادت صعوبة الرحلة. وهذا هو السبب في أنه من المهم خلال رحلات التنزه التي تستمر عدة أيام أخذ أقل القليل قدر المستطاع.

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ويقول توماس بوخر، وهو متحدث باسم نادي الألب الألماني (دي ايه في) «أغلب المتنزهين سيرا على الأقدام يأخذون مفردات كثيرة للغاية معهم».

ويضيف «يكفي أخذ فرشة أسنان ومعجون أسنان وصابونة صغيرة». وينصح بأن يكون المتنزه انتقائيا بشأن بطاريات الهاتف الجوال مثل الشواحن المتنقلة واختيار أنواع صغيرة وخفيفة، ويقول «بالطبع الهواتف الجوالة مهمة في حالات الطوارئ. ولكن الأمر الأكثر فعالية من البطارية الإضافية هو ضبط الهاتف على وضعية الطيران».

ويقول نادي الألب الألماني «إن الغرض الذي يجب ألا يفوته المتنزهون هو معدات الطوارئ. فحقيبة الإسعافات الأولية ضرورية، وكذلك حقيبة النوم، وكلتاهما متوفرة بأحجام صغيرة وخفيفة».