إعصار يضرب طوكيو ويقطع الكهرباء عن 793 ألف أسرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو
ضرب إعصار فاكساي منطقة طوكيو الكبرى باليابان أمس برياح مدمرة وأمطار غزيرة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة عشرات آخرين وقطع الكهرباء عن نحو 793 ألف أسرة.
ومر الإعصار بشرق اليابان لكن الخبراء ما زالوا يحذرون من فيضانات ورياح قوية وأمطار غزيرة وأمواج عالية في شمال شرق البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن امرأة في الخمسينات من عمرها توفيت في طوكيو بعد أن تعرضت على ما يبدو لإحدى الزوابع.
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