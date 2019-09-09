فيلم رعب يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجليس تصدر فيلم الرعب «إت: تشابتر تو»، الجزء الثاني من سلسلة «إت»، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية في عطلة طويلة لنهاية الأسبوع في أمريكا، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما. Advertisements وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته جيسيكا شاستاين وجيمس مكافوي وبيل هادر، إيرادات بلغت 91 مليون دولار. وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والإثارة «انجيل هاز فولِن»، والذي يشارك في بطولته جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك، محققا إيرادات بلغت 6 ملايين دولار. وجاء ثالثا فيلم المغامرة والكوميديا «جود بويز»، بإيرادات بلغت 5.39 ملايين دولار، ورابعا فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة «ذا ليون كينج» (الأسد الملك)، محققا إيرادات بلغت 4.19 ملايين دولار. وحل في المركز الخامس فيلم الدراما «أوفركمر» بإيرادات بلغت 3.75 ملايين دولار.



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