«أوبريت النخلة» يرسخ قيم التسامح في اليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إطلاق أوبريت (النخلة) السبت المقبل، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 «همة حتى القمة» مجسدا وحدة الوطن وروح التلاحم. ويأتي الأوبريت في إطار جهود المركز في الاحتفاء باليوم الوطني وتعبيرا عن المحافظة ومفاهيم الوحدة الوطنية، والتلاحم، والتنوع والتسامح، والتعايش بين مكونات المجتمع وحماية النسيج المجتمعي، واضطلاع المركز بدوره في مد جسور التواصل والتفاهم في المجتمع، ليكون منارة لنشر وترسيخ ثقافة وقيم الحوار بأسلوب تفاعلي حديث يناسب جميع فئات وشرائح المجتمع.



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