18 قتيلا مواليا لإيران في سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت أدت ضربات جوية بطائرات مجهولة استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في شرق سوريا أمس إلى مقتل 18 مقاتلا. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، «أن ضربات جوية استهدفت مواقع عدة للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال والمعبر الحدودي مع العراق، ومواقع أخرى قرب الشريط الحدودي بين سوريا والعراق، وأسفر القصف عن مقتل 18 مقاتلا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم»، وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.



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