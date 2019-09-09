6 لغات جديدة لترجمة خطب ودروس المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضافت الإدارة العامة للغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين 6 لغات جديدة، إضافة إلى اللغات الـ10 التي تترجم لها والمتمثلة في «الأردية، والإنجليزية، والفرنسية، والملايو، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا». وتترجم من خلال 25 مترجما يتحدثون لغات عدة بعضهم يتحدث 6 لغات لترجمة خطب الحرمين الشريفين ومحاضراتهما ودروسهما ومطبوعاتهما التي توزعها الرئاسة العامة إلى جانب مشروع ترجمة خطبة عرفة، والترجمة الإرشادية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للغات والترجمة عماد باعقيل أن الرئاسة توفر ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في جميع مشاريعها الدينية والتوعوية والإرشادية، لافتا إلى أنه يتم ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على «FM»، وموقع الرئاسة العامة الالكتروني، وأجهزة مخصصة للترجمة توزع على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين أو عرفة في الحج، علاوة على تطبيقات على أجهزة الجوال مخصصة لذلك. وبين أنه يمكن استفادة جميع المسلمين من مشاريع الترجمة التي تقدمها الرئاسة العامة في أي مكان بالعالم.