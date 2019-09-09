حلول لمحدودية النطاق العمراني بمحافظة الكامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ناقش محافظ الكامل المكلف عبدالرحمن الدوسري خلال اجتماع أمس مع رئيس بلدية المحافظة المكلف المهندس عبدالله الغيلاني بمقر المحافظة، احتياجات أهالي المحافظة ومراكزها وقراها، خاصة ما يتعلق بالنطاق العمراني ومحدودية نطاقه. وتطرق إلى أن عددا من المواطنين بالمحافظة يعانون من محدودية النطاق العمراني، لافتا إلى السعي لإيجاد الحلول لتوسيع دائرة النطاق لتشمل عددا أكبر من مراكز وقرى المحافظة والرفع بذلك، وذلك حرصا على تنمية المحافظة ومراكزها وقراها على حد سواء، وتحقيق كل ما يلبي احتياجات المواطنين ورفاهيتهم في ظل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن في جميع مناطق ومحافظات هذه البلاد المباركة.



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