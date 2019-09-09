15 مليونا لكفاءة إنارة بحرة وفتح مسارات أودية قرى مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عددا من العقود الجديدة لمشاريع خدمية بقيمة 15 مليونا و970 ألف ريال، وتشمل كفاءة الإنارة بمحافظة بحرة، وفتح وتهذيب مسارات الأودية بقرى مكة المكرمة.

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وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أن المشروعات الجديدة التي أبرمت عقودها مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة، تأتي في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية والحفاظ على المرافق العامة، مشيرا إلى ضرورة تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأمور اللازمة لتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقود، إضافة إلى الأعمال الموقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب من المقاول القيام بها وفقا لشروط العقد ووثائقه. ونوه إلى أن الأمانة تولي مشاريع المحافظات والقرى اهتماما كبيرا، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والطمأنينة لأهالي وسكان تلك القرى وإيصال الخدمات المختلفة لهم في أماكن تواجدهم.

يذكر أن الأمانة أنجزت أخيرا مشاريع خدمية في القرى التابعة لها، إضافة إلى عديد من المشاريع الجديدة التي لا تزال في طور الترسية، والتي ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكني تلك القرى والعمل على راحتهم ورفاهيتهم.

المشاريع شملت: