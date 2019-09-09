تعريب إلزامي لأسماء المحلات التجارية في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أصحاب المحلات التجارية والشركات والمؤسسات، بوجوب الكتابة بلغة عربية سالمة من الأخطاء اللغوية والذوقية في لافتاتها ولوحاتها الإعلانية بشكل واضح.

جاء ذلك بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة ومجمع اللغة العربية، وما حوته من بنود تدعم جهود المجمع في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة اللغة العربية والمحافظة على هويتها.

وأكد القويحص ضرورة إلزام جميع المحلات التجارية والشركات والمؤسسات بالعاصمة المقدسة باعتماد الكتابة باللغة العربية وتعريب أسماء المحلات، تفعيلا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، مشددا على عدم إصدار أي تراخيص لأي منشأة لا تحمل اسما عربيا.