رئيس ديوان المظالم: مسابقة القرآن ميدان لتنافس صفوة الحفاظ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن المملكة تعد دولة رائدة في عصرنا الحديث في خدمة كتاب الله تعالى وتفسيره، والعناية بحفظة الذكر الحكيم في مختلف البقاع، وهذا الأمر واضح وجلي، وهو بمثابة الحقيقة الواضحة والماثلة أمام الجميع.

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وأوضح بمناسبة انعقاد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الــ41 أن المملكة حملت على عاتقها منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، خدمة القرآن الكريم وعلومه لكافة فئات المجتمع، تأسيا بتعاليم الوحي الكريم في الأخذ بالعلم الرباني من كتاب الله، ليكون منهجها في الحياة، واتباعا لما سار عليه السلف الصالح من هذه الأمة بالاجتهاد في تعلمه وفهمه الفهم الصحيح حتى يصبح عقيدة راسخة وسلوكا يتبع.

ولفت إلى أن المسابقة وما حققته من تميز ونجاح مطرد خلال الأعوام الماضية، والتأثير الإيجابي على جميع الأصعدة، ليؤكد عظيم الاهتمام والعناية من ولاة أمرنا على خدمة كتاب الله الكريم، والعمل على تطبيق تعاليمه وإحسان تجويده وتلاوته، وتبيان جهود المملكة في نشر تعاليم الدين الحنيف، وتعزيز العلاقات بين المسلمين في أرجاء العالم.

وبين أن هذه المسابقة تعد من أهم المسابقات القرآنية في العالم، وهي رسالة إخاء وتنافس مبارك بين أبناء الأمة الإسلامية، إذ يتنافس فيها صفوة حفظة كتاب الله، في مكان عزيز وأيام مباركة يعلو فيها ذكر الله، وتزدان جنبات المسجد الحرام بالأصوات الندية بآيات القرآن الكريم، لتعزز ارتباط الناشئة بكتاب ربهم، وتوجه طاقاتهم نحو الاستثمار الأمثل للوقت في علم نافع.